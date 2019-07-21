Сотни представителей и защитников ЛГБТ-сообщества провели в Белостоке на северо-востоке Польши первый гей-парад. Акция под лозунгами «Спорт, здоровье, гомосексуальность» и «Белосток для всех» была организована, несмотря на протесты и угрозы со стороны организаций правого толка. Не обошлось без столкновений на улицах города, в котором неоднократно проходили массовые шествия с участием радикальных националистов.

Как отмечают польские издания, противники гей-парада приехали в Белосток из разных частей Польши. Правоохранительные органы сопровождали ЛГБТ-активистов на всём пути шествия, а с воздуха за ситуацией на улицах следили вертолёты пограничной службы. Тем не менее, акция неоднократно останавливалась, её участников и полицию забрасывали камнями, бутылками и петардами, несколько человек, которые оказались в стороне от толпы, избиты.

Несмотря на противодействие ультраправых, гей-парад прошёл по всему запланированному маршруту. Задержаны около 20 человек, некоторые из них, как сообщают в МВД, могут стать фигурантами уголовных дел о преступлениях против личной неприкосновенности, об оскорблении сотрудников полиции и об угрозах расправы.