Лондон готовит ответ Тегерану на задержание танкера под британским флагом

Правительство Великобритании должно в понедельник представить меры против Ирана в ответ на задержание танкера под флагом Соединённого Королевства. Тем временем была опубликована аудиозапись предполагаемых переговоров иранских военных с катером сопровождения британского ВМФ.

Если эта запись аутентична, связист Исламской республики требовал сменить курс танкера, обещая, что в этом случае экипажу не будет причинён вред, а британские моряки предупреждали, что любые попытки помешать движению судна в международных водах будут восприняты как нарушение морского права. В конце концов, на борт танкера высадился десант Корпуса стражей исламской революции, а само судно отвели в порт Бендер-Аббас.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф настаивает на правомерности задержания танкера в Персидском заливе, — в отличие, цитата, — от «пиратства в Гибралтарском проливе». Так министр охарактеризовал задержание британскими военными танкера с иранской нефтью, который, как считают власти заморской территории Великобритании, в нарушение европейских санкций вёз сырьё в Сирию.

Прохожие на улицах Тегерана говорят о набирающем обороты противостоянии с гордостью:

«Наша страна достигла такого достоинства и силы, что может отвечать на все враждебные действия, которые предпринимает Великобритания. Для нас это повод для гордости. Мы гордимся этим».

Британское министерство транспорта настаивает на том, что иранские военные высадились на танкер под флагом Соединённого Королевства уже в территориальных водах Омана. Эти данные представлены в подтверждение позиции британского МИДа, который видит в действиях Тегерана свидетельство того, что Исламская республика, цитата, «выбрала путь беззакония и дестабилизации обстановки».