Провести карнавал на SUP-борде и не упасть в воду

Более тысячи человек приняли участие в карнавале сапсёрфинга на Фонтанке в Петербурге. Люди в ярких костюмах проплыли по рекам и каналам 9 километров. Старт и финиш — на Марсовом поле. Праздник сопровождался конкурсами, в рамках которых спонсоры награждали участников, например, за «самую яркую презентацию бренда», «самое вдохновляющее выступление» и «оранжевое настроение».

Ежегодный фестиваль «Фонтанка-SUP» проводился уже в четвёртый раз по инициативе портала «Фонтанка.ру».