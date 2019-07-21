«Викинг» идёт спасать мигрантов

Организации «Врачи без границ» и SOS Mediterranée возобновляют спасение нелегалов в Средиземном море. Их новый корабль — Ocean Viking под норвежским флагом уже направляется к берегам Ливии.

Предыдущее судно «Аквариус» стало на якорь в прошлом году: сперва Гибралтар, а затем и Панама лишили его права ходить под своими флагами, из-за многочисленных жалоб на нарушение международных правил и юридических процедур.

О возможности такого же исхода для «Викинга» предупреждают власти Италии. Вице-премьер Маттео Сальвини написал в «твиттере», что Италия больше не желает встречать всех мигрантов, прибывающих в Европу, и обвинил Францию с Германией в неспособности нормализовать миграционную политику.

В том же самом Европу обвиняют и гуманитарные организации. По их мнению, бездействие стран ЕС приводит к росту числа жертв. По данным «Врачей без границ», с начала этого года в Средиземном море погибли более 400 мигрантов.