"Франция предала своих детей"

На церемонии в Париже министр обороны франции Флоранс Парли вновь заявила об ответственности страны за облаву "Вель д'Ив" — серию массовых арестов евреев, совершённых во время Второй мировой войны. С 16 по 17 июля 1942 года по приказу нацистского режима и с одобрения коллаборационистского правительства Виши были задержаны 13 152 человека, в том числе четыре тысячи детей . Большинство из них были впоследствии убиты.

Не скрывая слёз Флоранс Парли заявила: "Мы никогда не должны забывать о том, что Франция предала своих собственных детей, своих любящих детей, преисполненных ценностями, на которых основана Франция. как мы могли так поступить? Как можно быть выгнанным из страны, которая провозглашает своими ценностями свободу, равенство и братство?"

Всего из Франции в нацистские лагеря смерти были депортированы 76 тысяч евреев. В 1995 году Жак Ширак стал первым президентом Франции признавшим вину всей страны, а не только правительства Виши, в антисемитских преследованиях

Между тем, по данным МВД, в прошлом году число проявлений антисемитизма во Франции выросло на 74%.