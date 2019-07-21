Новое правительство Греции успокаивает кредиторов

Афины не намерены нарушать условия, поставленные кредиторами, и примут бюджет Греции на следующий год в соответствии с установленными финансовыми показателями. Об этом заявил новый премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
До выборов Мицотакис критиковал правительство Алексиса Ципраса за уступку требованиям кредиторов в вопросе сохранения уровня профицита бюджета до 2022 г. Выполнить эти условия, снижая при этом налоги и повышая зарплаты бюджетников, новый премьер-министр обещает посредством реформ и увеличения эффективности экономики.