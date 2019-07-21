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Греция

Новое правительство Греции успокаивает кредиторов

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 Андрей Позняков 
Новое правительство Греции успокаивает кредиторов
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Афины не намерены нарушать условия, поставленные кредиторами, и примут бюджет Греции на следующий год в соответствии с установленными финансовыми показателями. Об этом заявил новый премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Наша миссия состоит в том, чтобы привлекать инвестиции, снижать налоги, добиваться роста зарплат, чтобы достичь процветания для всех греков. Надо дать молодежи большей возможностей через образование, навести порядок и установить правила на рынке труда, защитить рабочих, особенно тех, у кого низкая зарплата. Надо бороться со страхом эффективной политикой безопасности, надо наладить хорошую систему здравоохранения для тех, кто в этом нуждается.
Кириакос Мицотакис
премьер-министр Греции

До выборов Мицотакис критиковал правительство Алексиса Ципраса за уступку требованиям кредиторов в вопросе сохранения уровня профицита бюджета до 2022 г. Выполнить эти условия, снижая при этом налоги и повышая зарплаты бюджетников, новый премьер-министр обещает посредством реформ и увеличения эффективности экономики.

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