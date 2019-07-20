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мир

Volvo отзывает полмиллиона машин

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 Павел Барсуков 
Volvo отзывает полмиллиона машин
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Reuters
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Автопроизводитель «Вольво» отзывает по всему миру более полумиллиона автомобилей. Это касается дизельных автомобилей целого ряда моделей, выпущенных за последние пять лет (V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90, V90CC и XC90). Сообщается, что в двигателях обнаружены дефекты, которые могут привести к перегреву и деформации деталей, а в худшем случае — даже к возгоранию.

Это далеко не первый отзы́в шведской автопродукции в этом году: «Вольво» сообщала о трещинах в топливопроводе, проблемах с модулем связи и об отсутствующих гайках.