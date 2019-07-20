Футболка с логотипом партии в обмен на подписку и лайки в соцсетях. У украинских партий было всего два месяца, чтобы провести предвыборную кампанию. Президент Владимир Зеленский сразу после прихода к власти распустил Верховную раду, назначив досрочные выборы. Политические движения постарались максимально воспользоваться возможностями новых технологий. Новые подходы и новые лица — главный признак досрочных парламентских выборов ан Украине.

Вадим Карпьяк, политобозреватель:

«Впервые выборы проходят летом, поэтому очень сложно предсказать как исход, так и явку. Во-вторых, ощущается большая потребность в новых лицах в парламенте».

В политику идут и музыканты: известный исполнитель Святослав Вакарчук и его партия «Голос», согласно опросам, входят в пятёрку лидеров, у которых есть шанс преодолеть пятипроцентный барьер.

Наталия Любченкова, Euronews:

«Мы пришли в штаб-квартиру партии „Голос“, которая существует всего два месяца».

Обещание «Голоса» — привести в парламент исключительно новых людей, которые должны быть не связаны со сложившейся политической системой, поскольку их задача — изменить её:

Павел Кухта, программный директор партии «Голос»:

«У нас есть чёткий список критериев, которым кандидат обязан соответствовать: никаких действий против революции на Майдане, отсутствие пророссийской позиции, отсутствие личной неприкосновенности, отсутствие белых пятен в биографии, отсутствие связи с коррупционными скандалами».

Однако новые лица в бюллетене, парламенте и на телеэкране вовсе не обязательно означают новых лиц за кулисами политической жизни Украины.

Ольга Айвазовская, НПО «Гражданская сеть Опора»:

«Олигархи пока ещё никуда не делись из страны. Они поддерживают различные партии в Верховной раде, кандидатам приходится выступать на телеканалах, принадлежащих известным украинским олигархам. Впрочем, ни у кого из олигархов нет монопольного влияния ни на правительство, ни на парламент».

Во главе опросов безусловно находится партия президента Зеленского «Слуга народа». По мнению политологов, однопартийцы главы государства могут рассчитывать почти на половину мандатов.

Но и «традиционные» политические движения сдаваться не собираются. Второе место в опросах — Оппозиционная платформа «За жизнь», единственная партия, выступающая за тесные связи с Россией. На третьем и четвертом местах — движения «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко.