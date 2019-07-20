Ребёнок или закон: когда помощь детям становится преступлением | #Куб

Мать тяжелобольного ребёнка вынуждена искать и покупать зарубежные лекарства, чтобы продлить его жизнь и облегчить страдания, а её задерживают по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ. Лекарство изымают. За этой историей, которая сплотила людей разных политических взглядов, мы следим в «Кубе».

Вы бы задумались, прежде чем нарушить закон, если бы от этого зависели жизнь и здоровье ребёнка? Большинство участников опросов Euronews в соцсетях считают, что помощь тяжелобольным и детям оправдывает нарушение закона.

Москвичка Елена Боголюбова уверяет, что даже не задумывалась об этом, когда заказывала для своего ребёнка препарат французского производства, необходимый при судорогах. Ребёнок тяжело болен, судороги смертельно опасны, а другие лекарства недостаточно эффективны и вызывают серьёзные проблемы.

Для спасения больных родственников люди вынуждены ввозить в Россию запрещённые препараты. Помощь ребёнку или тяжелобольному человеку оправдывает нарушение закона? #Куб Publiée par Euronews на русском sur Vendredi 19 juillet 2019

Сложность в том, что в состав французского препарата входят психотропные вещества, запрещённые в России, а закон обязывает таможенную службу отслеживать тех, кто заказывает такие средства. Когда Елена Боголюбова пришла на почту забрать посылку с лекарством, её задержали.

Вначале был эффект неожиданности, потом — состояние шока, недоумение, а затем — ужаса, когда мне стали говорить, что это вообще уголовная статья и контрабанда, и уголовный срок. Я многодетная мать, у меня ребёнок-инвалид. Нарушительницей закона я себя точно не считала. Я не считаю, что забота об умирающем ребёнке и приобретение лекарств для него — это преступление. Елена Боголюбова задержанная за покупку лекарства для сына

Елену Боголюбову задержали на долгие часы, — за это время успели приехать представители хосписа «Дом с маяком», а основательница Фонда «Вера» Нюта Федермессер, как сообщал «Интерфакс», звонила в правительство, чтобы разрешить эту ситуацию.

Сегодня задержали маму Миши Боголюбова. Маму пациента детского хосписа. Все по тому же поводу - Мише нужен... Publiée par Lida Moniava sur Mardi 16 juillet 2019

В Таможенной службе говорят, что женщину отпустили, когда увидели фотографии медицинских справок и назначений. Но материалы всё равно направили в МВД для возбуждения уголовного дела. Полиция на фоне скандала не нашла оснований для такого разбирательства...

...но лекарство семье не отдали.

Что будут делать родители мальчика и сотрудники хосписа «Дом с маяком», если случатся судороги?

Типичный случай

Это не первая и, судя по всему, не последняя резонансная история о том, как россияне пытаются под угрозой уголовного преследования ввезти в Россию лекарства.

К вопросу о том, зачем люди заказывают лекарства из-за границы. Уезжая в отпуск, зашли в аптеку купить преднизолон. Без... Publiée par Margarita Simonyan sur Mercredi 17 juillet 2019

Замдиректора хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава пишет, что рассказывала об этой проблеме Минздраву и слышала много обещаний, — но противосудорожные препараты так и не стали доступнее:

«Десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, нарушать закон, рисковать оказаться в тюрьме, чтобы помочь своим детям снять судороги».

Координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев полагает, что россияне сами виноваты в происходящем, позволив установить такие правила: «Всё это значит только одно – то же самое прямо сейчас происходит с тысячами других мам и пап тяжелобольных детей. Будет происходить впредь. И это "правильно"» — пишет он.

Революция умирающих детей Многие уже слышали про задержание мамы неизлечимо больного Миши Боголюбова. За то, что она... Publiée par Дмитрий Жебелев sur Jeudi 18 juillet 2019

Выход есть?

Можно ли сделать так, чтобы родителям в России хотя бы не мешали приобретать лекарства для своих детей? Грань между человечностью и законностью? Можно ли оправдывать нарушения закона ради помощи людям? Голосуйте, предлагайте, объясняйте вашу позицию на страницах Euronews в социальных сетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом»!