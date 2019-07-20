Ребёнок или закон: когда помощь детям становится преступлением | #Куб

Мать тяжелобольного ребёнка вынуждена искать и покупать зарубежные лекарства, чтобы продлить его жизнь и облегчить страдания, а её задерживают по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ. Лекарство изымают. За этой историей, которая сплотила людей разных политических взглядов, мы следим в «Кубе».
Вы бы задумались, прежде чем нарушить закон, если бы от этого зависели жизнь и здоровье ребёнка? Большинство участников опросов Euronews в соцсетях считают, что помощь тяжелобольным и детям оправдывает нарушение закона.
Москвичка Елена Боголюбова уверяет, что даже не задумывалась об этом, когда заказывала для своего ребёнка препарат французского производства, необходимый при судорогах. Ребёнок тяжело болен, судороги смертельно опасны, а другие лекарства недостаточно эффективны и вызывают серьёзные проблемы.
Сложность в том, что в состав французского препарата входят психотропные вещества, запрещённые в России, а закон обязывает таможенную службу отслеживать тех, кто заказывает такие средства. Когда Елена Боголюбова пришла на почту забрать посылку с лекарством, её задержали.
Елену Боголюбову задержали на долгие часы, — за это время успели приехать представители хосписа «Дом с маяком», а основательница Фонда «Вера» Нюта Федермессер, как сообщал «Интерфакс», звонила в правительство, чтобы разрешить эту ситуацию.
В Таможенной службе говорят, что женщину отпустили, когда увидели фотографии медицинских справок и назначений. Но материалы всё равно направили в МВД для возбуждения уголовного дела. Полиция на фоне скандала не нашла оснований для такого разбирательства...
...но лекарство семье не отдали.
Что будут делать родители мальчика и сотрудники хосписа «Дом с маяком», если случатся судороги?
Типичный случай
Это не первая и, судя по всему, не последняя резонансная история о том, как россияне пытаются под угрозой уголовного преследования ввезти в Россию лекарства.
Замдиректора хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава пишет, что рассказывала об этой проблеме Минздраву и слышала много обещаний, — но противосудорожные препараты так и не стали доступнее:
«Десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, нарушать закон, рисковать оказаться в тюрьме, чтобы помочь своим детям снять судороги».
Координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев полагает, что россияне сами виноваты в происходящем, позволив установить такие правила: «Всё это значит только одно – то же самое прямо сейчас происходит с тысячами других мам и пап тяжелобольных детей. Будет происходить впредь. И это "правильно"» — пишет он.
Выход есть?
Можно ли сделать так, чтобы родителям в России хотя бы не мешали приобретать лекарства для своих детей? Грань между человечностью и законностью? Можно ли оправдывать нарушения закона ради помощи людям? Голосуйте, предлагайте, объясняйте вашу позицию на страницах Euronews в социальных сетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом»!