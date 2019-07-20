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Сербия

«Отставка Харадиная затруднит диалог»

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 Euronews 
«Отставка Харадиная затруднит диалог»
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Отставка премьер-министра Косова Рамуша Харадиная может затянуть возобновление диалога между Белградом и Приштиной. С таким мнением выступил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, отставка является политическим трюком, направленным на увеличение популярности Харадиная в рамках внутренней политической борьбы в Косове, и это может привести к радикализации настроений в частично признанной республике.

Также Вучич выразил сомнение в том, что Харадинай будет признан виновным — учитывая, что два предыдущих процесса в Гааге завершились его оправданием.

Премьер-министр Косова накануне объявил о своей отставке, поскольку вызван на допрос в Специальную прокуратуру в Гааге. По его словам, он должен выступить там не как политик, а как гражданин Косова, в противном случае «это навредило бы его стране».

Рамуш Харадинай, как и многие другие политики коалиции, победившей на выборах два года назад — ветераны Освободительной армии Косова. В Белграде многих из них считают военными преступниками и призывают передать в международный суд.