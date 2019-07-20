Сколько туристов выдержит мост Св. Ангела?

Италия борется за статус самой популярной у туристов страны. В Риме заявляют, что обошли Францию по общему количеству ночей, которые иностранные туристы провели в гостиницах страны в прошлом году. Такие данные опубликовало Национальное агентство туризма Италии, констатируя рост числа туристов почти на три процента по сравнению с 2017 годом — этот сектор обеспечил 13% итальянского ВВП.
В итальянском агентстве по туризму рассчитывают на дальнейший рост показателей, прежде всего, за счёт притока туристов из Китая при сохранении высокого интереса к Апеннинам со стороны европейцев и американцев.
Данные французского института статистики не подтверждают итальянские расчёты, фиксируя рост показателей в отрасли по итогам 2018 г. Пятая республика считается мировым лидером по числу приезжающих туристов. В Европе первенство по времени пребывания иностранцев удерживает за собой Испания.