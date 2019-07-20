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Италия

Сколько туристов выдержит мост Св. Ангела?

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 Андрей Позняков 
Сколько туристов выдержит мост Св. Ангела?
Авторское право
REUTERS/Yara Nard
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Италия борется за статус самой популярной у туристов страны. В Риме заявляют, что обошли Францию по общему количеству ночей, которые иностранные туристы провели в гостиницах страны в прошлом году. Такие данные опубликовало Национальное агентство туризма Италии, констатируя рост числа туристов почти на три процента по сравнению с 2017 годом — этот сектор обеспечил 13% итальянского ВВП.

В прошлом году мы действительно обошли Францию по числу ночей, забронированных иностранцами, — у нас около 210 млн по сравнению со 140 млн во Франции.
Мария Елена Росси
директор по маркетингу Национального агентства туризма Италии

В итальянском агентстве по туризму рассчитывают на дальнейший рост показателей, прежде всего, за счёт притока туристов из Китая при сохранении высокого интереса к Апеннинам со стороны европейцев и американцев.

Данные французского института статистики не подтверждают итальянские расчёты, фиксируя рост показателей в отрасли по итогам 2018 г. Пятая республика считается мировым лидером по числу приезжающих туристов. В Европе первенство по времени пребывания иностранцев удерживает за собой Испания.

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