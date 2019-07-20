Иран и британские танкеры

Тегеран заявил, что экипаж британского танкера Stena Impero останется на борту до окончания расследования. Судно было задержано иранскими военными в Ормузском проливе под предлогом нарушения международных правил. Его сопроводили до берега для проведения необходимых проверок.

Задержанный Ираном другой британский танкер Mesdar, шедший под либерийским флагом, получил разрешение продолжать движение после вынесения предупреждений, связанных "с безопасностью и загрязнением вод".

Глава британского МИД Джереми Хант предупредил Исламскую республику о последствиях захвата танкеров:

"Мы не рассматриваем военные варианты, -сказал он. - Мы ищем дипломатические пути урегулирования этой ситуации. Но ясно лишь одно, эта проблема должна быть решена. Свобода судоходства в Персидском заливе абсолютно необходима. Если свобода навигации будет ограничена, больше всего пострадает от этого Иран".

Ранее Тегеран пообещал не оставить без ответа перехват своего танка Гибралтаром. Срок его задержания продлён на месяц.

Иран также продолжает отрицать сведения о том, что его беспилотник был сбит США в Ормузском проливе. В качестве доказательства Корпус стражей исламской революции распространил видеозапись, утверждая, что она сделана именно с этого дрона. В Тегеране предположили, что США могли по ошибке сбить свой собственный беспилотный аппарат.