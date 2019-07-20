Великобритания расценила задержание своего танкера как акт агрессии

Лондон расценил как акт агрессии задержание британского танкера в водах Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении британского министерства обороны. В Тегеране объясняют действия своих военных тем, что судно, якобы, перед этим столкнулось с рыболовецкой шхуной. Впоследствии Корпус стражей исламской революции опубликовал видеозапись высадки иранских военных на палубу танкера.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант назвал произошедшее «тревожным свидетельством того, что Иран встал на путь дестабилизации обстановки» после нашумевшего задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе. Хант пригрозил Исламской республике взвешенным, но жёстким ответом.

Танкер Grace 1 с иранской нефтью был задержан в Гибралтарском проливе 4 июля. Его команду обвинили в поставках топлива в Сирию в нарушение санкций ЕС. Нескольких членов экипажа поместили под арест. Тегеран назвал действия администрации Гибралтара «незаконными», заявил о нарушении международных соглашений и пригрозил ответными мерами.