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Германия

75 лет покушению на Гитлера

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 Андрей Позняков 
75 лет покушению на Гитлера
Авторское право
REUTERS/Fabrizio Bensch
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В Берлине прошла акция, приуроченная к 75-летию неудавшегося покушения на жизнь Адольфа Гитлера. 20 июля 1944 заговорщики взорвали бомбу на совещании с лидером нацистской Германии, который получил многочисленные осколочные ранения.

Участники и участницы Сопротивления действовали, исходя из глубоких высоконравственных убеждений, следуя своей совести. Они проявили себя настоящими патриотами.
Ангела Меркель
канцлер Германии

Взрыв в ставке Гитлера «Волчье логово» по задумке заговорщиков должна была стать началом государственного переворота и привести к свержению нацистского правительства. В подготовке этой операции участвовали представители высшего военного руководства. Бомбу на совещании заложил Клаус фон Штауффенберг. После неудачного покушения нацисты казнили его и ещё около сотни участников и сторонников заговора.

События 20 июля 1944 в Германии сейчас называют важнейшим событием немецкого Сопротивления. Те, кого объявили предателями, теперь стали героями. Внучка Клауса фон Штауффенберга София фон Бехтольсхайм призывает в этой связи переосмыслить сами понятия, которые используются при описании произошедшего:

«Слово "покушение" сегодня имеет очень сильную коннотацию, оно вызывает негативные ассоциации из-за покушений на убийства, которые потрясли общество в наше время, это связывают со сторонниками радикальных идей, которые несут миру террор. И это как раз то, против чего было направлен переворот 20 июля — его участники хотели положить конец террору и тирании. И если не эти люди будут служить хорошим примером, то кто?»

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