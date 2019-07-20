Французские алжирцы празднуют победу

Победа алжирсой сборной в проходившем в Египте финале Кубка африканских наций отозвалась эхом радости во Франции. Здесь живёт много выходцев из Алжира, не забывающих историческую родину, в Париже они ликовали до утра. Празднование местами переросло в беспорядки и пришлось вмешаться полиции.

Райан Томсон, Euronews:

"Здесь, в столице Франции, алжирские болельщики кричат вовсю и гордятся победой над Сенегалом 1:0, одержанной в финале Кубка африканских наций. Посмотрите, как они ликуют, взрывают петарды, запускают сигнальные ракеты, разъезжают на скутерах с флагами Алжира на плечах. Они горды тем, что команда их родины завоевала тутул чемпиона и Кубок африканских наций".

Адель Делал, Euronews:

"Они пообещали, и сделали: "Лисы пустыни", как называют алжирских футболистов сдержали своё слово, выиграли Кубок африканских наций и принесли радость всем своим соотечественникам. Победа, которая, возможно, изменит политическую ситуацию в этой стране. А здесь, во Франции, в Лионе, где мы находимся, алжирцы Франции разделяют эту радость".

Болельщики сборной Алжира праздновали победу не только в Лионе, но в Марселе, и в других французских городах. На улицы вышли и женщины, и дети. В этой победе они видят символ грядущего обновления.

"Мы очень-очень счастливы, - говорит эта девушка. - Мы гордимся нашими футболистами! 2019 год - хороший год для Алжира. Заложено новое начало, а дальше все будет ещё лучше".

Минорные настроения царят в сенегальской общине Франции: футболисты, за которых тут болели, пропустили всего один мяч в свои ворота. Но он оказался роковым:

"Сенегальцы очень горды тем, что им удалось пройти в финал. Мы проиграли Алжиру 1:0. Но это был прекрасный матч. Мы доминировали на всём протяжении игры, но нам не повезло. В любом случае я горжусь нашими футболистами, ведь мы добрались до финала. Да здавстует Сенегал, и да здравствует Алжир! "

Чтобы предотвратить возможные столкновения между болельщиками сборных Алжира и Сенегала, французские власти вывели на улицы Парижа около 2500 полицейских. В ходе беспорядков, начавшихся после матча, по всей Франции задержаны около 300 человек.

В Лионе дело дошло до столкновения с силами правопорядка. В ночь на субботу здесь были сожжены десятки автомобилей и мусорных баков.