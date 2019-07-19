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мир

Кораблём США сбит иранский беспилотник

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 Лев Удольский 
Кораблём США сбит иранский беспилотник
Авторское право
REUTERS/Kevin Lamarque
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Иранский беспилотник был сбит в Ормузском проливе огнём американского десантного корабля Boxer в четверг утром. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом журналистам, выступив в Белом доме:

– Десантный корабль Boxer предпринял защитные действия в отношении иранского беспилотника, который приблизился, подлетев на слишком малое расстояние – около 900 метров – и игнорируя многократные призывы отступить. Он угрожая безопасности корабля и его экипажа. Беспилотник был немедленно уничтожен.

Между тем, иранские власти не подтверждают эти сведения, о чём заявил министр иностранных дел страны Джавад Зариф, находящийся сейчас в Нью-Йорке в связи с участием в конференции ООН:

– Вопрос о беспилотнике все еще расследуется. На основании последней информации, которую я получил из Тегерана, у нас пока нет совершенно никаких данных о потере беспилотного аппарата.

Отношения между США и Ираном переживают непростые времена. Ситуация ещё сильнее обострилась после того, как на днях в Ормузском проливе иранскими катерами был задержан иностранный танкер, занимавшийся, по утверждению Ирана, контрабандой.