Вышинского оставили под арестом

В Киеве суд продлил арест журналиста Кирилла Вышинского ещё на 60 дней — до 19 сентября. Адвокаты ходатайствовали об освобождении подсудимого из-под стражи под личную ответственность, однако судьи отклонили прошение защиты.

Главного редактора «РИА Новости Украина» задержали в мае прошлого года. Ему предъявили обвинения в государственной измене, подрывной информационной деятельности и в незаконном обороте оружия. Кирилл Вышинский отрицает свою вину.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять журналиста на украинских граждан, находящихся в заключении в России — например режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за подготовку теракта.