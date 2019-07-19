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Украина

Вышинского оставили под арестом

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 Euronews 
Вышинского оставили под арестом
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Reuters
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В Киеве суд продлил арест журналиста Кирилла Вышинского ещё на 60 дней — до 19 сентября. Адвокаты ходатайствовали об освобождении подсудимого из-под стражи под личную ответственность, однако судьи отклонили прошение защиты.

Главного редактора «РИА Новости Украина» задержали в мае прошлого года. Ему предъявили обвинения в государственной измене, подрывной информационной деятельности и в незаконном обороте оружия. Кирилл Вышинский отрицает свою вину.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять журналиста на украинских граждан, находящихся в заключении в России — например режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за подготовку теракта.