Утром – сделка, вечером – "брексит"

В Великобритании Палата общин одобрила поправку к закону, которая запрещает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Таким образом, следующий премьер-министр страны, независимо от того, кто им станет, будет лишён свободы действий в этом вопросе. За поправку свои голоса отдали 315 депутатов, 274 были против.

Борис Джонсон, которого называют фаворитом на пост премьера, неоднократно призывал к выходу из ЕС 31 октября даже в том случае, если соглашения достичь не удастся:

– Не хочется называть крайний срок, но скажу, что хотел бы выйти из ЕС задолго до следующих выборов, а самое главное – не позднее 31 октября. Следует обязательно выйти из правопорядка Евросоюза, а затем вести любые переговоры по соглашению о свободной торговле. На это, как я уже говорил, не должно уйти больше года или, может, пары лет, так что выйти из ЕС надо задолго до следующих выборов.

Между тем, первый заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс подлил масла в огонь, насмешливо отозвавшись о британских переговорщиках в интервью, записанном ранее, но впервые переданном в четверг:

– Когда я впервые услышал публичные заявления Дэвида Дэвиса, и увидел, что он не приходит, не ведёт переговоры, а выступает где-то другом месте, я подумал: «О боже, у них нет плана. У них нет плана!» Меня это действительно потрясло, ведь последствия могут быть очень неприятными, когда у вас нет плана, а время на исходе. Это напомнило мне поведение младшего капрала Джонса из телешоу, который всё время кричит: «Без паники, без паники!» и носится, как идиот.

В британском Управлении по бюджетной ответственности считают, что «брексит» без сделки с ЕС может пробить в государственном бюджете дыру в 30 миллиардов фунтов стерлингов и грозит стране рецессией, Это также может стать аргументом к тому, чтобы следующий британский премьер пересмотрел свою позицию по этому вопросу.