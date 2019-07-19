Иран-США: напряжение нарастает

Спокойные воды Ормузского пролива – место выяснения отношений Ирана и США. Дональд Трамп утверждает, что США сбили здесь иранский беспилотник, который пролетел всего в тысяче метров от американского судна. Но в Тегеране заявляют, что у них нет никакой информации о потерянном дроне. В американской администрации предупреждают: США будут сбивать все беспилотники, которые приблизятся к кораблям Соединенных Штатов.

"Эти стычки, особенно что касается дрона, связаны с желанием испытать терпение Соединенных Штатов. И я думаю, что это довольно глупая затея. США однозначно выиграют в любом споре, но мы не хотим, что всё дошло до этого", - заявил посол США в ЕС Гордон Сондлэнд. Он дал понять: США хотят, чтобы все международные партнеры работали вместе, чтобы обеспечить свободную навигацию судов в Ормузском проливе. По нему идет транспортировка четверти всей мировой нефти.

После того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном, у Соединенных Штатов возникли разногласия с партнерами из ЕС. Европейцы пытаются спасти сделку, несмотря на то, что Иран, нарушая договор, объявил о повышении уровня обогащения урана.

Мы по-прежнему партнеры, мы вместе работаем по тем вопросам, по которым у нас сходятся позиции. И таких тем довольно много. Есть и вопросы, в которых наши взгляды расходятся, но это не мешает нам работать вместе Майя Косьянчич Пресс-секретарь Верховного представителя Еврокомиссии по иностранным делам

Если Ирану запретят продавать нефть на международных рынках, то страна обещает отказаться от ядерной сделки.

Пока не ясно, работает ли специальная система, которую ЕС создал для компаний, ведущих бизнес с Ираном. Эта система должна помочь предприятиям избежать санкций США.

Из Брюсселя передает корреспондент Euronews Джэк Паррокк:

"Европейцы говорят, что сделают все возможное, чтобы сохранить иранскую ядерную сделку. Но вопрос в том, где будут проходить красные линии, в то время как Иран будет нарушать условия сделки. Если Исламская республика продолжит обогащать уран и процесс станет необратимым, то европейцам придется сказать: "С нас хватит!"