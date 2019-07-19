В Лондоне идет экологическое "восстание"

Мы вдыхаем воздух, который нас убивает. Активисты экодвижения Экстинкшн Рибелион заняли улицы Лондона. Полиция обвиняет протестующих в том, что их действия привели к серьезным сбоям в городской жизни. Участники акции требуют, чтобы власти сократили выбросы углекислого газа до нуля к 2025 году. Сейчас в планах правительства свести этот показатель к нулю к 2050 году.

"Я боюсь заводить детей. Мне страшно за свое будущее", - говорит участница акции.

REUTERS/Peter Nicholls

Экоактивисты призывают жителей столицы удерживать пятую часть своих муниципальных налогов в знак протеста против действий властей, которые не хотят объявлять режим чрезвычайной экологической ситуации.

Это чрезвычайная ситуация, нам нужно реагировать быстро. Например, во время Второй мировой войны люди собрались вместе, объединили свои ресурсы и решили все задачи. Мы должны сделать то же самое прямо сейчас, потому что над нами нависла самая серьезная экзистенциальная угроза Лиам Гэари Болч Организатор акции

Протестующие блокируют дороги, мосты и общественные места. Жители столицы не скрывают недовольства:

- Я понимаю, что они пытаются сделать. Они хотят привлечь внимание, потому что разочарованы происходящим. Они чувствуют, что их не слушают, и в этом есть доля правды. Но необходим некий баланс. Всё это мешает людям, которые занимаются повседневными делам, поэтому я могу понять тех, кто недоволен этими акциями.

REUTERS/Henry Nicholls

- Их главная задача – достучаться до властей крупных стран, которые не делают ничего или практически ничего. Пусть разбивают палатки около посольств или отправляются в эти страны, протестуют там. Тогда я их поддержу на 100%.

Протестующие установили палаточный лагерь около станции Ватерлоо. Это незаконно, но, по всей видимости, полиция решила закрыть на это глаза. Некоторые местные жители даже взяли отпуск, чтобы принять участие в акции.

Столичных активистов поддерживают и их единомышленники из нескольких других крупных городах. Помимо Лондона акции проходят в Бристоле, Кардиффе, Лидсе и Глазго.