Турнир косарей, новорождённый слонёнок и грохот барабанов

Международный турнир косарей в России, рождение слонёнка в Шёнбруннский зоопарк в Вене и японский фестиваль Хаката Гион Ямакаса - мы подготовили самые популярные у зрителей видео недели из рубрики No comment.

В Свердловской области в поселке Арти прошёл ежегодный международный турнир косарей. Его участниками стали более 80 представителей нескольких регионов России, а также гости из Словакии, Таджикистана и Армении.

Мероприятие прошло уже в восьмой раз по инициативе Артинского завода, известного во всем мире производством кос. Именно здесь более 220 лет назад начали производить косы и занимаются этим до сих пор.

Поспать в это летнее утро не удастся никому! Звуки песнопений знаменовали в японском городе Фукуоке финальное соревнование летнего фестиваля Хаката Гион Ямакаса. Барабанные удары разбудил местных жителей в 5 часов утра. Каждые пять минут от святилища Кусида стартовали группы мужчин, несущих тяжёлые ямасака - переносные святилища на помостах. Победителями стали те, кто быстрее всех преодолел дистанцию в 5 километров.

Традиция уходит корнями в далёкий 1241 год, когда во время эпидемии чумы на таких помостах носили по городу священников, которые кропили всех святой водой. Говорят, чума отступила.

Шёнбруннский зоопарк в Вене показал посетителям слонёнка, родившегося 6 дней назад. Имя девочке выберут по результатам опроса после 23 июля: Дуния, Кибали или Финда. Это уже второй слонёнок, появившийся в зоопарке благодаря искусственному осеменению.