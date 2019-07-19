Для него каждый день может стать последним. У 27-летнего костариканца Хуана опасная работа. Он зарабатывает на жизнь тем, что приходит на берег реки Тарколес в провинции Пунтаренас и выманивает из воды крокодилов на потеху туристам, которые готовы платить за то, чтобы пощекотать себе нервы.

Такая работа в Коста-Рике нелегальна. Власти запретили кормить диких животных, поскольку это притупляет охотничьи инстинкты крокодилов, и они становятся более уязвимыми, что нарушает баланс экосистемы.