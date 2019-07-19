Убийцам скандинавских туристок вынесен приговор

Суд Марокко приговорил к смертной казни трёх человек, признанных виновными в убийстве двух туристок из Скандинавии в декабре прошлого года. Ещё один их сообщник получил пожизненное заключение. Незадолго до убийства все четверо присягнули на верность террористической группировке ИГИЛ, что подтверждает оказавшаяся в руках следствия видеозапись. Всего по этому делу были задержаны 13 человек. Власти квалифицировали преступление как теракт.

28-летняя Марен Веланд из Норвегии и 24-летняя датчанка Луиза Вестерагер Йесперсен проводили в Марокко отпуск. Они были убиты в окрестностях горы Тубкаль – популярного среди туристов района. К посольствам Норвегии и Дании пришли тогда сотни людей, чтобы выразить соболезнования семьям погибших.