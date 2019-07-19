Гибралтар на месяц продлил задержание иранского танкера

Гибралтар еще на месяц продлил задержание иранского супертанкера, который был перехвачен несколько недель назад в Гибралтарском проливе. Такое вердикт вынес Верховный суд британской заморской территории. Иран отвергает обвинения в том, что судно везло нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС и призывает освободить танкер. Ранее власти Ирана заявили, что они не оставят без ответа действия гибралтарского руководства.

Через неделю после инцидента в Гибралтарском проливе власти Соединенного королевства заявили, что Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер. Тегеран свою причастность отрицает. А в этот четверг телевидение Исламской республики сообщило, что иранские военные остановили в Персидском заливе танкер, который якобы перевозил контрабандное топливо. В Лондоне сразу заявили, что это не британское судно. Позже выяснилось, что судно шло под панамским флагом.