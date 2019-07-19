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Иран

Иранцы задержали британский танкер

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 Павел Барсуков 
Иранцы задержали британский танкер
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Иранские военные задержали в Ормузском проливе танкер под флагом Великобритании. Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что судно Stena Impero задержано «в связи с нарушением международных правил» и сопровождено к берегу, где проводятся проверки. В шведской судоходной компании, зафрахтовавшей судно, сообщили, что экипаж из 23 человек не выходит на связь. Среди моряков, по данным компании, — трое россиян.

Ранее в пятницу Гибралтар на месяц продлил срок задержания танкера, перехваченного несколько недель назад на входе в Средиземноморье. Заявлено, что судно под панамским флагом везло иранскую нефть в Сирию в обход европейских санкций. В Тегеране это отрицают и после задержания объявили, что не оставят такие действия без ответа.