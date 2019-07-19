Украина в преддверии выборов

Украина готовится к досрочным всеобщим выборам, которые пройдут в это воскресенье: cразу после своей инаугурации президент Владимир Зеленский распустил парламент. Две молодые партии, которых поддерживают более половины избирателей, обещают привести в политику новые лица.

"Внимание всего мира было приковано к Украине три месяца назад, когда избиратели проголосовали за комика и актёра, не имеющего политического опыта, сделав его главой государства. Теперь новый президент страны Владимир Зеленский может получить ещё больше власти", - передаёт из Киева корреспондент Euronews Наталья Любченкова.

Украина - полупарламентская республика. Если партия президента получит большинство в парламенте, то назначать правительство и определять политику страны будет сам глава государства. Но для любого важного шага без поддержки депутатов ему не обойтись.

Данные предвыборных опросов сулят партии Зеленского "Слуга народа" 49, 5% голосов. Необходимый 5%-ный барьер могут пройти ещё 4 партии. Это:

- "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, пользующаяся поддержкой на юге и востоке Укрианы - единственная партия, выступающая за тесные связи с Россией (10,5%),

- "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко (7,7%),

- Всеукраинское объединение "Батькивщин"а экс-премьер-министра Юлии Тимошенко (6,9%).

- "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" музыканта Святослава Вакарчука (5,9%).

Выборы пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе.

Ольга Айвазовская, наблюдатель от украинской общественной организации "Гражданская сеть Опора", говорит:

"Если распределить кандидатов по группам, то среди них выделятся несколько самых крупных. Первая и самая большая - представители бизнеса, которые могли финансировать избирательную кампанию политических партий и пользуются хорошей репутацией на рынке. Вторая группа - это гражданские активисты и те, кто уже широко известны другими видами деятельности - в НПО или журналистике. Есть и местные представители, пытающиеся выйти на национальную арену, избравшись в парламент. И есть люди из команд партийных боссов - те, кто имел общий бизнес с лидерами партий, например".

Несмотря на сильно затянувшийся политический сезон украинцы не теряют интереса к происходящему в стране: по данным опросов, более 62% избирателей сказали. что , что обязательно пойдут голосовать.