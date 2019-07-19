Миллиардные убытки Boeing

Почти 5 миллиардов долларов потеряет "Боинг" из-за проблем с самолётами 737 MAX.

Большая часть суммы уйдёт на выплату компенсаций заказчикам за срыв графика поставок этих авиалайнеров, сообщает руководство американской компании.

Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены после двух авиакатастроф. Первая, жертвами которой стали 157 человек, произошла в марте в Эфиопии. В Индонезии в октябре разбилось воздушное судно той же модели. Погибли 189 человек.

В пятницу в Шереметьево при взлёте Boeing 737 рейса Москва - Ереван на его борту произошло задымление. Восемь пассажиров пострадали при эвакуации по надувному трапу. Двое госпитализированы.