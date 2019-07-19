Молодые кораллы в «зоне надежды»

У Азорских островов обнаружен новый коралловый сад. Эти мягкие кораллы живут на большой глубине — более 125 м. Учёные говорят, что это редчайшее открытие. Сад появился на склонах подводного вулкана, который извергался чуть более полувека назад, то есть с геологической точки зрения это совсем новый участок земной поверхности. Собственно, именно подводные вулканы и изучала экспедиция, которая неожиданно наткнулась на молодые кораллы.

Открытие, по словам учёных и экологов, подтверждает статус региона: в начале этой недели фонд известного американского океанолога Сильвии Эрл объявил Азорские острова «зоной надежды» — благодаря большому биоразнообразию, важному для защиты океанов, и серьёзным усилиям местных властей по сохранению морской природы.