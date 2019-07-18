Допрос капитана судна НПО Sea-Watch

В прокуратуре сицилийского города Агридженто завершился допрос капитана поисково-спасательного судна неправительственной организации Sea-Watch Каролы Ракете. Следователи, которые с ней встречались, заявили, что она свободна, и не назначали дату следующего возможного допроса.

Карола Ракете обратилась к властям ЕС: "Я искренне надеюсь, что Еврокомиссия после новых выборов в Европарламент сделает все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации и что все европейские страны в будущем будут сотрудничать, чтобы принять всех людей, которых спасают суда гражданского морского флота".

В прокуратуре 31-летняя гражданка Германии объясняла, почему она подобрала в море десятки мигрантов, не дождавшись ливийской береговой охраны, которая работает на этом участке. Судно на протяжении двух недель находилось в море. Затем капитан завела его в порт Лампедуза, нарушив таким образом запрет итальянских властей.

Мигранты были доставлены на берег. Капитан была арестована по обвинению в неподчинении военным, попытке потопления судна, а также причастности к перевозке нелегалов, однако затем отпущена из-под домашнего ареста.

Из Агридженто передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди: "Карола Ракете выступила с коротким и исчерпывающим заявлением после допроса в прокуратуре. Она обратилась к политикам — миграционный кризис вновь обсуждается на высшем уровнем. Один из адвокатов капитана затем отемтил, что допрос был сосредоточен на воссоздании хода спасательной операции и развитии событий после того, как судно зашло в территориальные воды Италии. По словам адвоката, спасательная операция была задокументировано с точностью. Он также пояснил, что, несмотря на продолжение расследование, Карола Ракете остается на свободе и она может путешествовать, но он не стал уточнять — вернется ли капитан в Германию в ближайшее время".