Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

Три энергоблока Калининской АЭС - первый, второй и четвёртый - отключены из-за аварии, сообщает РИА "Новости".

Как уточнили на электростанции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов. Оборудование отключенных энергоблоков не пострадало и готово к работе.

Калининская атомная электростанция расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м. В составе станции четыре энергоблока, по итогам прошлого года станция поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации российских АЭС.