Более 12 лет спустя 9 турок осуждены за убийство Гранта Динка

В среду турецкий суд по уголовным делам в Стамбуле вынес приговор девяти подозреваемым в убийстве турецко-армянского журналиста Гранта Динка в январе 2007 года, сообщила основанная Динком газета "Агос".

В настоящее время судебное разбирательство по делу об убийстве Динка продолжается, а вердикт в отношении девяти подозреваемых был вынесен, поскольку в противном случае они могли избежать наказания из-за срока давности преступления.

Бывший информатор, подозреваемый в подстрекательстве к убийству, Эрхан Тунселл был приговорен к 99,5 годам тюремного заключения "за участие в убийстве Динка, создании вооруженной группировки и организацию взрыва бомбы" в ресторане черноморского города Трапезунд. Тунсель был взят под стражу прямо в зале суда.

Ещё один подозреваемый, который ранее был приговорен к пожизненному заключению за участие в убийстве, Ясин Хаял, получил 7,5 лет тюрьмы за участие в создании и руководство вооруженной группировкой.

Уроженца Трапезунда Огюна Самаста, которому на момент преступления было 16 лет, суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы за участие в вооруженной группировке. Самаст также отбывает срок длиной 22 года и 10 месяцев непосредственно за убийство Динка.

Четверо других подозреваемых были приговорены к лишению свободы на сроки менее двух лет за их роль в убийстве, а двое обвиняемых оправданы.

Основатель турецко-армянской еженедельной газеты "Агос" Грант Динк был убит в Стамбуле перед зданием редакции в результате организованного группового нападения. Дело Динка получило широкую международную огласку.

Убитый журналист открыто высказывался о геноциде армян в последние годы существования Османской империи, он трижды привлекался к ответственности за нарушение 301-й статьи Уголовного кодекса Турции, которая криминализирует любое оскорбление турецкого народа или турецких госучреждений.

Расследование, открытое в результате смерти Динка, продолжается уже 12 лет. Из 85 подозреваемых четверо уже отбывают срок за решёткой, а 14 находятся в розыске, их местоположение неизвестно. Разбирательство в отношении вины остальных обвиняемых продолжается в 14-м Стамбульском уголовном суде.