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Венгрия

Очистка реки Тиса от мусора

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 Ирина Шелудкова  Nora Shenouda 
Очистка реки Тиса от мусора
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Ежегодно паводки приносят на реку Тиса в восточной Венгрии шесть тысяч тонн пластикового мусора из Румынии и Украины. Огромное количество отходов останавливается возле дамбы в районе Кишкёрей. В некоторых местах слой мусора достигает трёх метров.

"Здесь можно найти что угодно — пластиковую обувь и, к сожалению, даже холодильники и бойлеры ", — говорит инженер Лоуринц Фейеш Кишкёрей.

В этом году от мусора начали избавляться совместными усилиями. Программа неправительственной организации PET Kupa помогает сортировать и перерабатывать отходы, региональные власти предоставляют инфраструктуру, а компания "Кока-кола" выделяет средства на борьбу с проблемой.

Мусор собирают и отправляет в порт, расположенный вблизи дабмы Кишкёрей. Эксперт Жолт Тамаш говорит: "Сейчас вы видите, как весь собранный у дамбы мусор перегружают с баржи на берег для сортировки. Плавучий лес, коряги — отдельно, а пластикивые бутылки сортируют даже по цвету".

В прошлом месяце активисты собрали за три дня три тонны мусора, 80% из которого составляли пластиковые бутылки.

В 35 километрах от дамбы расположен городок Тисафюред, а также крупнейшее водохранилище Венгрии. Водоем Тиса является частью национального парка Хортобадь, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристический гид Шантор Балаж воcпользовался идей датских экологов: на протяжении нескольких недель посетители могли арендовать каноэ бесплатно — в обмен на мешок с собранным мусором. Но даже после окончания это акции туристы продолжили собирать мусор.

Шандор Балаж: "Программа по очистке действовала только на реке Тиса, мы проводим туры не только по водохранилищу, можем попасть также и на территорию охраняемого заповедника, туда могут попасть только лицензированные гиды и некоторые рыбаки. Мы решили очистить от мусора этот район и предложили нашим гостям принять участие и насладиться временем на природе".

Из Венгрии передает корреспондент Euronews Нора Шенуда: "И даже если на водохранилище Тиса мусор не так заметен, местные жители рассказали нам, что за последние две недели собрали здесь 60 вот таких мешков с мусором!"