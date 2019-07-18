Лекарства или тюрьма: как матери, рискуя свободой, спасают своих детей

Елена Боголюбова, мать больного ребенка, которая днем ранее была задержана на почте при получении посылки с лекарством "Фризиум", не смогла подтвердить законность покупки. Об этом заявили в Федеральной таможенной службе. По словам представителя ведомства, мать смогла предоставить только рекомендацию от врачей. Экспертиза показала, что лекарство содержит вещество клобазам.
В России препарат "Фризиум" не зарегистрирован. Лекарство предназначалось для сына Елены, у которого болезнь Баттена. Ребенка часто мучают судороги.
"У нас для наркотиков границы практически открыты. Вместо какой-то борьбы по противодействию каналам поставки наркотиков или каким-то серьезным выявлениям организованных преступных групп, на чем, как у нас говорит глава МВД, сосредоточены основные усилия МВД, в действительности занимается таким очковтирательством, имитирует борьбу с наркотиками, ловя людей, чьи действия в общем-то никакой общественной опасности не представляют", - говорит специалист по вопросам наркополитики, эксперт Института прав человек Арсений Левинсон.
В прошлом году в похожей ситуации оказалась Екатерина Коннова. Женщина была вынуждена продать остатки диазепама, который она купила для сына. Диагноз Миши - ДЦП и эпилепсия. Во время встречи с покупателем Екатерину задержали. Через два месяца дело было закрыто.
Задержание Боголюбовой прокомментировали в Кремле. "Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что ситуация разрешена частично, потому что уголовное дело остается".
В прошлом месяце глава фонда "Вера" Нюта Федермессер спросила Владимира Путина о декриминализации приобретения и хранения наркотических и психотропных веществ для медиков, работающих с паллиативными пациентами. Президент на это ответил, что нужна система отчетности и фиксации оборота наркотических средств при такого рода помощи.