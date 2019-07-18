В тревоге за будущее детей лагеря Аль-Холь

Северо-восток Сирии. Лагерь беженцев Аль-Холь. Здесь живут свыше 70 тысяч человек. На глазах многих из них разрывались бомбы, рушились здания, гибли люди. Здесь они нашли спасение от войны, боевиков и террористов, но не обрели покой.

Ситуация в переполненном лагере крайне напряжённая, вспышки насилия наблюдаются регулярно, говорят сотрудники гуманитарных организаций.

90% обитателей - женщины и дети. За будущее последних особенно обеспокоены в ООН. Организация призывает международное сообщество не оставаться безучастным к их судьбам.

"Мы регулярно получаем тревожные сигналы, и даже сами подвергались нападениям: наши автомобили, наших людей забрасывали камнями, использовали консервные банки в качестве оружия, пытаясь повредить палатки. Кроме того, несколько охранников, которые работали на территории Аль-Холь, были зарезаны жителями лагеря. Два дня назад там были водружены флаги группировки "Исламское государство". Очевидно, что ситуация далеко не мирная", - рассказывает Фран Экюиза, представитель ЮНИСЕФ в Сирии.

Эти дети растут в условиях, при которых споры решаются применением насилия. Помочь им узнать о том, что есть и другие механизмы, может образование. Его получают три тысячи несовершеннолетних жителей лагеря.

Но этого мало. В ООН убеждены: дети должны как можно скорее вернуться в родные страны и реинтегрироваться в свои общины.

"Если вы спросите меня, какова вероятность того, что раны в душах этих детей заживут и они смогут благополучно вступить во взрослую жизнь здесь - в этом лагере, то я отвечу, что она минимальна, несмотря на все наши усилия, - заверяет наш собеседник. - Поэтому чем скорее эти дети смогут покинуть лагерь и вернуться туда, где им будет оказана должная поддержка и созданы нужные условия, тем лучше", - заключает он.