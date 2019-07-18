Более 20 человек погибли при пожаре здания студии аниме в Киото - AFP

Более 20 человек погибли при пожаре в здании анимационной студии в японском городе Киото, около 40 человек пострадали. Причиной возгорания, как сообщается, стал умышленный поджог. Полиция задержала на месте происшествия 41-летнего мужчину, который, как предполагается, разлил внутри здания легковоспламеняющуюся жидкость. Сам он также пострадал и был доставлен в больницу. В тушении огня были задействованы три десятка расчётов. Пожар уже потушен – сильнее всего пострадали второй и третий этаж здания.