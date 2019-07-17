Россия

Суд продлил арест 6 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

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 Euronews 
Суд продлил арест 6 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
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REUTERS/Shamil Zhumatov
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Суд в Москве продлил арест 6 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщает агентство ТАСС. В ближайшее время суд рассмотрит дела остальных моряков.

Ранее уполномоченный по правам РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия готова освободить задержанных и вернуть корабли, если Украина обеспечит участие моряков в судебном процессе. По словам обмудсмена, Международный трибунал по морскому праву требовал от России не "прекратить уголовное дело в отношении моряков, а поставить вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения".

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