Суд продлил арест 6 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Суд в Москве продлил арест 6 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщает агентство ТАСС. В ближайшее время суд рассмотрит дела остальных моряков.

Ранее уполномоченный по правам РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия готова освободить задержанных и вернуть корабли, если Украина обеспечит участие моряков в судебном процессе. По словам обмудсмена, Международный трибунал по морскому праву требовал от России не "прекратить уголовное дело в отношении моряков, а поставить вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения".