"Русское дело" Сальвини

Вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини согласился в ближайшее время ответить на вопросы парламентариев о так называемом "русском деле".

Итальянские и американские СМИ утверждают, что соратники Сальвини в прошлом году провели в Москве переговоры, на которых обсуждалась возможная сделка о покупке нефти, а дивиденды от нее в размере 65 млн долларов могла получить партия "Лига". Кремль категорически отверг предположения о сделке по финансированию избирательной кампании этой политической силы.

В понедельник Маттео Сальвини заявил: "Мы не получали и не просили ни одного евро из зарубежных фондов. Мне уже надоело это повторять. Но все, кто любит Джеймса Бонда, могут получить удовольствие от этой истории о поиске несуществующих денег".

В тот же день Франческо Ваннуччи, один из участников встречи в Москве, послужившей причиной скандала, заявил о том, что она носила исключительно деловой характер.

По факту публикаций прокуратура Милана открыла расследование.

По вопросу предполагаемого финансирования из РФ о партии "Лига" в Сенате (верхней палате парламента) выступит премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом объявил в среду глава фракции оппозиционной Демократической партии (ДП) Андреа Маркуччи. Выступление Конте планируется 24 июля.