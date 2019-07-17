Принудительный труд - самая распространенная форма рабства в Европе

Согласно данным 2018 года, опубликованным в среду, принудительный труд - наиболее распространенная форма современного рабства в Европе и Центральной Азии. На каждую тысячу жителей этого региона приходится 3,6 человек, принужденных к труду. Этот показатель почти в 10 раз выше, чем число насильственных браков (0,4 на 1000 человек).

Доклад, подготовленный Фондом Walk Free, считается самым полным докладом о рабстве в мире. Он учитывает такие формы принуждения, как торговля людьми, принудительные браки, принудительный труд, сексуальное рабство и использование детей в вооруженных конфликтах.

Более трети лиц (36%), принужденных к работе в Европе и Центральной Азии в 2018 году находились в долговой кабале. На регион также приходится 14% случаев сексуального рабства. Тем временем, число принудительных браков оказалось самым низким из всех регионов мира.

В Республике Беларусь и Северной Македонии - самый высокий уровень рабства относительно численности населения в Европе, а самые высокие абсолютные показатели приходятся на Россию, Турцию и Украину (39%). В целом в странах восточной Европы отмечается более высокий уровень принуждения.

В Западной Европе по этому показателю лидирует Португалия (2,5 жертвы на 1000 жителей), однако, в Италии - самое большое число жертв рабства - 145 тысяч человек.

Россия хуже всех в Европе реагирует на выявленные случаи рабства

Авторы исследования также провели оценку правительств 183 стран по таким факторам, как выявление и помощь лицам, пережившим рабство, уголовное преследование обидчиков, борьба с организованными формами рабства.

Россия по этому показателю оказалась на последнем месте в Европе. Грузия, Украина и Молдова были в числе стран, предпринявших наиболее заметные действия для борьбы с рабством, учитывая их ограниченные ресурсы.

В соответствии с докладом, ЕС в целом уделяет внимание борьбе с рабством. В частности, в Европе созданы региональные НКО, контролирующие действия властей в отношении этой проблемы. "Активный подход Европейского Союза к решению проблемы современного рабства означает, что Европа лидирует в сфере бизнеса и предпринимает шаги по расследованию коррупционных схем", - говорится в отчете.

Страны блока стали лучше реагировать на принуждение, создав службы защиты жертв и механизмы координации и подотчетности, считают авторы. Лучший показатель оказался у Нидерландов, за ними следуют Великобритания и Швеция.

Тем временем, по оценкам Walk Free и Международной организации труда, в 2018 году в рабстве находились более 40 млн. человек. В почти 100 странах принудительный труд до сих пор не считается преступлением или является незначительным преступлением, говорится в докладе. Всего в трети стран мира запрещены принудительные браки.

Для искоренения рабства к 2030 году было приложено недостаточно усилий, говорится в докладе. Для достижения этой цели, которую поставила перед собой ООН, потребуется освобождать около 10 тысяч человек ежедневно в течение следующих 10 лет.