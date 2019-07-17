MH17: пять лет после трагедии

В поселке Грабово Донецкой области вновь зажигают свечи и несут цветы и игрушки в память о погибших в авиакатастрофе пять лет назад. Многие держат в руках фотографии жертв.

Самолет "Малазийских авиалиний" летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над самопровозглашенной ДНР. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Виновников трагедии до сих пор не удалось установить. Следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов обвиняет в случившемся трех россиян и украинца и утверждает, что самолет был сбит ЗРК "Бук", который принадлежал России. Москва свою причастность к трагедии отрицает. В России говорят о том, что следствие проигнорировало предоставленные доказательства того, что зенитно-ракетный комплекс находился на вооружении украинской армии.