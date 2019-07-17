Шоу слэклайнеров: акробатика на высоте

Захватывающее дух представление устроили слэклайнеры в китайской провинции Гуйчжоу (слэклайнерами называют тех, кто ходит по натянутой стропе). Кто-то из них неторопливо прогуливался над рекой, кто-то решил попрыгать на стропе или полежать на ней, а кто-то сделал стойку на руках, чем привел зрителей в настоящий ужас.

"Этот вид спорта называется слэклайн. Есть две его разновидности. Некоторые просто ходят по стропе, а кто-то устраивает акробатические представления", — объясняет один из слэклайнеров.

Свое шоу участники постарались сделать особенным. Зрители смогли не только увидеть выступления смельчаков, но и полюбоваться красотами природы.