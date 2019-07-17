Загари-Рэтклифф перевели в психбольницу

Осуждённую в Иране британку Назанин Загари-Рэтклифф перевели из тюрьмы в психиатрическую больницу.

Об этом заявили в правозащитной организации, которая борется за её освобождение.

Какие процедуры и препараты применяются при лечении гражданки Великобритании, у которой также есть иранский паспорт, установить не удалось. Причины, по которым женщину перевели в медучреждение, не ясны.

Это произошло на фоне вспыхнувшего конфликта между Лондоном и Тегераном из-за задержания британскими военными иранского нефтяного танкера у побережья Гибралтара.

Сообщается, что в больницу к Загари-Рэтклифф не пускают родственников и адвокатов. Ранее женщина, находящаяся в заключении с 2016 года, объявила голодовку в знак протеста против своего ареста.

Сотрудница фонда Thomson Reuters отбывает пятилетний срок по обвинению в заговоре с целью свержения действующей власти.

В прошлом месяце МИД Ирана в очередной раз отклонил призыв британских властей об её освобождении.