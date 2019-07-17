Пожизненное для Эль Чапо

Суд в Нью-Йорке приговорил мексиканского наркобарона про прозвищу Эль Чапо к пожизненному тюремному заключению.

Бывший главарь наркокартеля "Синалоа" 62-летний Хоакин Гусман Лоэра, которого также называют Коротышка, признан виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков.

Он был задержан в 2016 году в Мексике, а через год экстрадирован в США, где ему были предъявлены обвинения.

После смерти Усамы бен Ладена американские власти считали Эль Чапо "преступником №1". Прокуратура США полагает, что Эль Чапо организовал продажу наркотиков на сумму в 12 миллиардов долларов.

До этого Эль Чапо уже был осужден в Мексике, но ему дважды удавалось сбежать из тюрьмы.