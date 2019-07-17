Парад колесниц в японском Киото

Это, пожалуй, самое зрелищное событие ежегодного фестиваля "Гион Мацури" в Киото. По старинному японскому городу проехали десятки передвижных платформ, оформленных в традиционном стиле.

Начало церемонии дал ребёнок, разрубив мечом верёвку, протянутую поперёк одной из главных городских улиц. Затем по праздничному маршруту друг за другом проследовали 23 колесницы в сопровождении многочисленных участников шествия, облачённых в красочные костюмы.

За действом наблюдали около 120 тысяч зрителей. Фестиваль "Гион Мацури" длится весь июль. Следующий парад здесь пройдёт через неделю.