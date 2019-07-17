Минобороны ФРГ снова возглавила женщина

В Германии новый министр обороны. И снова – женщина. Урсула фон дер Ляйен, которая днем ранее была избрана на пост председателя Еврокомиссии, передала полномочия главы ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Торжественная церемония прошла в Берлине в резиденции президентаФРГ. Через неделю на внеочередном заседании Бундестага Крамп-Карренбауэр будет приведена к присяге.

В декабре прошлого года к Крамп-Карренбауэр перешли и бразды правления в Христианско-демократическом союзе. В должности председателя ХДС она сменила Ангелу Меркель. Ее неоднократно называли самой вероятной преемницей Меркель на посту канцлера.

REUTERS/Fabrizio Bensch

Фон дер Ляйен занимала пост министра обороны с 2013 года. Она - первая женщина, которая руководила бундесвером. До нее только одному министру в истории объединенной Германии удалось продержаться на этом посту дольше, чем фон дер Ляйен. Теперь немка станет первой женщиной-главой Еврокомиссии.

Из Берлина передает наш корреспондент Джессика Зальц:

"В адрес Аннегрет Крамп-Карренбауэр в качестве нового министра обороны звучит много критических замечаний. Александр граф Ламбсдорф из СДПГ назвал это назначение оскорблением для армии Урсула фон дер Ляйен оставляет Бундесвер в непростом положении. Бывшего министра обвиняли в неэффективном финансовом управлении. Теперь Крамп-Карренбауэр нужно будет проявить себя. Большинство ее предшественников не смогли долго продержаться на этом посту".