Мечты о Луне: когда на ее поверхность вновь ступит нога человека?

Даже через 50 лет после первой высадки человека на Луне интерес к космосу не ослабевает. Сейчас все больше стран и даже частных компаний задумываются о том, чтобы отправить на спутник Земли космический экипаж. Европа не исключение. Но, по словам главы Европейского космического агентства Йохана-Дитриха Вёрнера, в следующий раз астронавты должны подольше задержаться на Луне.

Мы не должны улетать оттуда через несколько часов или дней. Люди должны остаться там на более длительный период. Но я не говорю о создании колонии, чтобы люди могли жить на Луне. Речь идет о проведении там исследований Йохан-Дитрих Вернер Глава Европейского космического агентства

Вёрнер называет этот проект лунной деревней. Ее обитатели – космонавты из разных стран – смогут работать вместе на поверхности спутника земли, и директор космического агентства не исключает, что побывать в Лунной деревне смогут даже туристы.

"Я против возвращения на Луну - я действительно против этого, потому что возвращение на Луну будет означать повторение того, что было 50 лет назад во время космической гонки. Я всегда говорю: "Вперед, на Луну". "Вперед, на Луну" означает международное сотрудничество. Американцы с нами в этом согласны. Так что если в 2024 году американцы действительно снова окажутся на поверхности спутника Земли, то они там будут вместе с европейцами, потому что модуль, который их туда доставит, построен в Европе".

С 1969 года на Луне в рамках программы "Аполлон" побывали 12 астронавтов. Все они из США. Первым на поверхность спутника Земли ступил Нил Армстронг. Произошло это 20 июля 1969 года.