Лето в Европе: осторожно, пожары!

Из-за лесного пожара около 10 000 туристов были эвакуированы с популярного пляжа Зрче на хорватском острове Паг, где традиционно проходят многолюдные вечеринки. Полиция отдала приказ всем посетителям ночных клубов острова покинуть помещения, после того как около часу ночи было получено сообщение о замеченном в сосновом бору очаге возгорания.

Пламя удалось быстро взять под контроль при помощи трёх пожарных самолётов, которые немедленно вылетели на место происшествия. В результате пожара никто не пострадал, но туристы и жители острова натерпелись страху:

"Языки пламени были просто огромные, это было просто "уау"! Было страшно, очень страшно!"

Во вторник удалось локализовать и пожар в туристическом регионе Ко́ста-дель-Соль на юге Испании. Но жаркая засушливая погода всё ещё таит в себе угрозу, и пожарные продолжают работать, чтобы не только потушить пламя, но и по возможности предотвратить новое возгорание.

Во второй половине дня в понедельник пожар выжег около 1000 гектаров земли в районе муниципалитета Бенехама недалеко от Валенсии, но в самом городе люди и строения не пострадали.

Пожарным пришла помощь и погода: температура воздуха вдруг резко снизилось, ветер стих, и пошёл дождь. Это позволило справиться с огненной стихией в одночасье. Но из предосторожности были эвакуированы из наиболее опасных мест 84 человека.