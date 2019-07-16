Газовый спор Турции и Кипра: тактика сторон

В давнем конфликте Никосии и Анкары появилась ещё одна "линия фронта" - на этот раз в территориальных водах Кипра.

Евросоюз, отношения с которым у Турции портятся день ото дня, ввёл против последней санкции. Брюссель считает незаконной разведку газовых месторождений у побережья, которую ведут два турецких судна.

Аналитики полагают, что Анкара таким образом хочет форсировать переговоры с Никосией и при этом гарантировать, что выгоду в одностороннем порядке греки-киприоты не получат.

"Если турки- и греки-киприоты сумеют договориться о том, как поделить эти ресурсы, то необходимости в несанкционированном бурении у Турции попросту не будет", - считает Синан Ульген, председатель EDAM.

Турция и Европейский Союз - важные друг для друга торговые партнёры. Ограничительные меры не лучшим образом скажутся на положении дел в стране.

Вдобавок ко всему, угроза нависла над крепкими до недавнего времени отношениями Анкары и Вашингтона. После покупки Турцией ЗРК С-400 российского производства санкции против своего союзника могут ввести и США.

Прошлогодний обвал турецкой национальной валюты обернулся ударом по позициям Эрдогана, его партия оказалась на грани раскола.

Но Турция, имеющая вторую по величине армию среди других стран-членов НАТО, - по-прежнему один из ведущих игроков в регионе. Фактически, остров разделён между турками-киприотами и греками-киприотами. Турецкую республику Северного Кипра признает только Анкара, и у нее есть своё представление о том, кто должен контролировать воды вокруг острова.

"Этими буровыми работами она напоминает о своих претензиях, будто говорит Кипру, Греции, Евросоюзу: "Турция здесь и турецкий флот тоже", - говорит аналитик ТРТ Юсуф Эрим.

Что касается экспорта газа с шельфовых месторождений, Кипр уже согласился сотрудничать с некоторыми конкурентами Турции - в том числе Израилем и Египтом. В этом споре ЕС выступает скорее в роли стороннего наблюдателя, считают которые эксперты.

"Лучшим вариантом, конечно, было бы разрешение кипрского конфликта, но мы видели, что последний раунд переговоров, несмотря на все усилия, выдался неудачным. И в настоящее время ЕС не играет ведущую роль в этом вопросе", - уверяет Кристиан Бракель, директор Фонда Генриха Бёлля.

Турки-киприоты предложили вариант совместного бурения. Никосия настаивает на том, чтобы включить этот вопрос в повестку мирных переговоров, и говорит, что не против поделиться ресурсами, но только после подписания соглашения. Анкара, в свою очередь отвечает, что добычу газа в кипрских водах прекращать не собирается.