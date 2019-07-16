Колумбиец спрятал под париком полкилограмма кокаина

По заявлению испанской полиции, в международном аэропорту Барселоны был задержан пассажир, прилетевший из Колумбии после того, как под его париком было обнаружено полкило кокаина. Арест, говорится в заявлении, был сделан в конце июня этого года.

Как только пассажир прибыл в Барселону из Боготы, мужчина привлек внимание полиции, поскольку он выглядел нервным, а под головным убором у него был несоразмерно большой накладной парик. Полиция обнаружила под накладкой прилепленный к голове пакет с кокаином стоимостью 30.000 евро.

"Нет предела изобретательности контрабандистов для провоза наркотиков через границу!" - подчёркивает испанская полиция.

К полицейской сводке приложена фотография мужчины средних лет, на голове которого надет парик, а на другой фотографии он стоит с "грузом" на макушке уже без парика. Личность задержанного не раскрывается.

За 2018 год в международном аэропорту Барселоны было изъято более 100 кг кокаина.