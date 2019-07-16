Оппозиционные грузинские депутаты в Госдуме. Члены фракции "Альянс патриотов" прибыли в Москву искать выхода из кризисной ситуации: напряженность в отношениях двух стран особстрилась около месяца назад после скандала в парламенте Грузии с участием российской делегации.

В ходе встречи стороны обсудили восстановление авиасообщения, начало прямого политического диалога и гуманитарное сотрудничество.

Георгий Ломия, "Альянс патриотов Грузии": "Для нас очень важны доброжелательные, добрососедские, братские отношения с Россией".

Для того, чтобы отношения стали добрососедскими, конечно, предстоит сделать очень много. Рассчитывать на чудеса не приходится. Вряд ли что-то прорывное здесь произойдет в обозримом будущем. Константин Косачев Совет Федерации РФ

По словам экспертов, срыв нормализации отношений, испортившихся в результате вооруженного конфликта 2008 года, на руку, прежде всего, Москве. Именно Россия ввела запрет на прямое авиасообщение с Грузией.

Это демонстрация того, что мы можем наказывать целые нации. А значит, демонстрация экономической мощи. Мы экономически наказываем Грузию. Это еще одно послание Западу, что мы будем неуступчивыми. Никакой доброй воли в вопросах с сопредельными государствами нет и не будет. Собственно, в равной степени все это можно распространять на Украину, на Крымский вопрос и на Донбасский вопрос. Андрей Колесников Московский Центр Карнеги

Тем временем, в Тбилиси не утихают протесты. Манифестанты требуют отставки министра внутренних дел после разгона митинга в связи с нашумевшим участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Галина Полонская, Euronews: "Большая часть неформальной встречи проходила за закрытыми дверями. И пока предельно ясно только одно - отношения России и Грузии остаются на нулевой отметке. И на изменение вектора, во всяком случае, в ближайшие месяцы надежды возлагать не стоит".