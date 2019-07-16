Кандидаты в Мосгордуму между МГИК и ЦИК

Центризбирком России заявил, что информация о якобы большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, о чём заявляли на участники последних столичных протестов, не подтвердилась. Но Протестуюшие настаивают, что их кандидатам - известным совей критикой властей, отказывают по вымышленым причинам и обещают продолжить борьбу:

"Все огромные молодцы, что сегодня пришли, и нам нужно продолжать выходить и завтра".

Во вторник Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам, решени по ещё 47 выдвиженцам обещали принять позднее. Накануне кандидаты от оппозиции планировали встретиться с главой избирательной комиссии Москвы Валентином Горбуновым, но отказались от этого, когода их не захотели принять всезх вместе.

Протестующие требуют, чтобы их заявки на участие в выборах в Мосгордуму в сентябре были приняты.

«Если бы (Горбунов) встречался с нами публично и открыто, тогда ничего бы не случилось. Я не знаю, почему они убегают от нас, почему все эти городские власти прячутся от нас, почему они боятся отвечать на наши вопросы. Как я уже говорила, мы открыты и готовы сдать наши подписи». -заявила кандидат от оппозиции Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, объявившая голодовку. В минувшее воскресение она была среди задержанных во время митинга, но затем отпущенных 40 человек. Протестам пытались помешать проправительственые активисты, бросившие неподалёку дымовую шашку.

Официальное решение об отсранении от выборов пока не принято.

сторонникам на митинге она сказала, что чувствет себя плохо.

В минувшее воскресенье 40 участников митинга протеста, в том числе и некоторые кандидаты, были задержаны. Среди них была и Любовь Соболь, которую потом отпустили.